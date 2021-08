6 Expositions à voir absolument cet été à Paris - IDBOOX

Avec les vacances et la réouverture des musées, prendre le temps d’aller voir une exposition est un must.

Voici une sélection de plusieurs expositions que nous avons eu l’occasion de découvrir depuis la réouverture des lieux de culture.



Eclectiques et passionnantes et pour tous les âges, chacune mérite une visite. Chaque lien indiqué ci-dessous vous mène vers notre reportage complet.

Revivre Les animaux disparus Revivre Les animaux disparus

Revivre est une nouvelle exposition proposée par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Vous allez remonter le temps pour côtoyer les animaux disparus de la surface de la planète. Pour en savoir plus Cliquez ici

Napoléon Napoléon

L’exposition Napoléon est l’un des évènements phare pour la réouverture des lieux de culture.

Jusqu’au 19 décembre 2021 Napoléon a pris ses quartiers à la Grande Halle de La Villette. Pour en savoir plus Cliquez ici

Pour réserver votre entrée Cliquez ici

Uderzo comme une potion magique Uderzo comme une potion magique

Albert Uderzo a le droit à sa première rétrospective. L’exposition se tient au Musée Maillol jusqu’au 30 septembre 2021. On vous fait la visite. Pour en savoir plus Cliquez ici

La Bourse de commerce La Bourse de commerce

On attendait l’ouverture de la Bourse de Commerce avec impatience. La Pinault Collection est enfin entrée dans un nouvel écrin en plein cœur de Paris. Pour en savoir plus Cliquez ici

Pour réserver votre entrée Cliquez ici

Dali et Gaudi Dali et Gaudi

Jusqu’au au 2 janvier 2022, l’Atelier des Lumières emplit ses façades des œuvres de Salvador Dalí. Cet hommage couvre toutes les périodes de l’artiste catalan. Pour en savoir plus Cliquez ici

Pour réserver votre entrée Cliquez ici

Cerisiers en Fleurs Cerisiers en Fleurs

Petit avant-goût de notre coup de coeur de l’été avec l’exposition Cerisiers en Fleurs de Damien Hirst. Pour en savoir plus Cliquez ici

Pour réserver votre entrée Cliquez ici

Fantaisies Héroïques Fantaisies Héroïques

Et en dehors de Paris, rendez-vous au Palais idéal du Facteur Cheval pour une exposition qui met en dialogue J.R.R. Tolkien et Ferdinand Cheval.

Pour en savoir plus Cliquez ici

Découvrez d’autres expos en ligne et en physique dans notre rubrique ici