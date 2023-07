Des nœuds dans les cheveux – Un album hommage aux beaux étés

Le temps des vacances est là. Charlie Blossom est en vacances avec ses parents. L’été s’achève alors il capture tout au fond de lui les plus beaux moments passés avec papa et maman, la nature, les animaux, les odeurs…

Des nœuds dans les cheveux (Glénat Jeunesse) est une très belle histoire, poétique, douce et pleine de sensibilité, dans la série “Les belles histoires de Charlie Blossom”.



Cet album de Camille Osscini et Julien Arnal est la quintessence des bonheurs simples. Ceux qu’on goûte sans les dévorer de peur qu’ils ne s’échappent, ceux qu’on photographie dans son cœur et sa tête pour mieux se les remémorer quand on a un coup de blues.



Alors la fin de l’été approche peut-être, les cigales chantent un peu moins comme pour nous dire : « il est temps de rentrer maintenant » mais pas de vague à l’âme pour autant, on profite jusqu’au bout de ces moments inoubliables, du temps passé avec ceux qu’on aime.

L’album destiné aux enfants dès 5 ans est un petit bijou, à lire et à relire.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres Idées BOOX pour les enfants ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités