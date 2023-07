L’iPad Pro passe enfin à l’OLED ?

Selon les dernières rumeurs Apple serait enfin prêt à adopter l’OLED pour l’iPad Pro dès l’année prochaine.

Apple a fait de la résistance jusqu’au dernier moment. L’iPhone et l’Apple Watch profitent déjà des avantages des écrans OLED mais l’iPad Pro n’a toujours pas sauté le pas. L’iPad Pro est actuellement équipé d’un écran LCD Mini LED.

La qualité de cette technologie n’est pas à remettre en cause mais l’OLED offre des noirs plus profonds et des couleurs plus éclatantes. L’année prochaine sera synonyme de changement selon les informations du média coréen TheElec rapporté par AppleInsider.

Apple va lancer un iPad Pro OLED dès 2024. Autre bonne nouvelle, Apple ne se contentera pas de mettre à jour le modèle le plus cher. L’iPad 11 pouces et l’iPad 13 pouces sont tous les deux concernés.

L’iPad Pro change d’écran en 2024 ?

Apple veut semble-t-il ce qu’il y a de mieux pour ses futurs iPad Pro puisqu’elle a choisi une technologie LTPO. Cela veut dire que le taux de rafraîchissement des futurs iPad Pro variera entre 1Hz et 120Hz voir plus. Les tablettes gagneront certainement en autonomie grâce à ce choix.

La production de ces iPad Pro OLED débutera dans le courant du premier trimestre 2024. On espère juste que ce changement ne fera pas exploser le prix de l’iPad Pro.

La même source toujours bien informée est également porteuse d’une mauvaise nouvelle. Une précédente rumeur laissait penser que la firme de Cupertino préparait des MacBook OLED. Apple aurait reporté la sortie des MacBook OLED 13 et 15 pouces à 2027.

La compagnie préfère se concentrer sur l’iPad et attendre que la technologie OLED soit plus avancée pour l’appliquer sur les MacBook.

