Etiquettes, un album jeunesse pour avoir confiance en soi avant la rentrée

Etiquettes, est un album qui a sa place en ce début d’année scolaire pour donner ou redonner confiance aux enfants.

Etiquettes de Joan Turu aux éditions Alice Jeunesse est à partager dans toutes les familles dès 4 ans.

Claire n’aime pas les étiquettes qui sont pénibles à porter et qui l’empêchent d’avancer.

C’est le cas pour de nombreux enfants, ados et adultes. Tout le long du récit, mots et illustrations montrent comment tout porte à être étiqueté : le genre : fille /garçon, la couleur de la peau, les bobos, le fait de vouloir prendre son temps, la taille… Chaque enfant dans cet album peut s’identifier.

La fin montre que l’on peut avec de la volonté, se défaire de ces étiquettes que les parents, enseignants, adultes ou enfants mettent sur le dos de l’enfant sans mesurer les conséquences de ces petits mots cinglants qui ne sont pas anodins dans la vie.

Ce livre est un vrai coup de cœur. On aime ce récit avec des mots simples mais percutants et des illustrations humoristiques. Etiquettes est un bon outil pour les adultes qui accompagnent les enfants. le lecture est plaisante et aide les petits à avoir confiance en eux. Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici.

Trouvez d’autres idées BOOX pour les enfants ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités