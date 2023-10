Idées cadeaux enfants – 3 très beaux livres qui parlent de la nature

Voici une sélection des trois albums jeunesse qui s’adressent aux enfants dès 4 ans et au-delà.

Ces livres sont des idées de cadeaux fantastiques pour apprendre et lire des histoires extraordinaires.



Ils ont un point commun, ils parlent des animaux et des hommes.

Nous avons sélectionné Où te caches-tu ? de Raphaël Martin et Marie Giacomi (La Martinière Jeunesse). L’arbre au milieu du village d’Orianne Lallemand, Camille Gabert et Le corps humain illustré par Gail Armstrong (Glénat Jeunesse).

Où te caches-tu ?

Ce livre est au format XL ! Il emmène le jeune lecteur aux pays des animaux qui peuplent les jardins, les forêts et les parcs.

Son objectif est d’apprendre aux enfants à mieux connaitre les bêtes qui nous entourent. On perce à jour les mystères de la nature grâce aux textes et aux illustrations. Mais Où te caches-tu ? ne s’arrête pas là. Il y a 20 volets à soulever pour enquêter sur la nature invisible.

Beau et instructif cet album plaira aux petits curieux dès l’âge de 6 ans !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

L’arbre au milieu du village

Cette fable est pleine de douceur et de poésie. L’arbre au milieu du village est un témoignage sur le temps qui passe et l’urbanisation à outrance.

Auparavant cet arbre faisait partie d’une grande forêt. Mais après le passage des hommes, il reste seul au milieu de la ville, il devient alors un témoin. Mais il a une amie, une fillette qui veille sur lui et qui grandit dans son sillage.

La couverture découpée est magnifique et invite à la lecture de cet album coloré absolument charmant ! A noter que l’autrice a aussi écrit Le Loup, un livre qui nous a touché au plus haut point. A conseiller dès 4 ans

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Le corps humain

Le corps est magique et ce livre aussi ! Ce documentaire invite à une plongée incroyable dans le corps humain.

Composé de découpes, de rabats, de volets à soulever, de pages sculptées en relief, la mise en page somptueuse permet une véritable exploration du corps et apporte de nombreuses réponses aux questions que peuvent se poser les enfants.

Cet album est incontournable pour les juniors dès 6 ans pour comprendre comment fonctionne l’incroyable machine du corps humain !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres Idées BOOX pour les enfants ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités