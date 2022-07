Karasu Kids des romans Manga à lire dès 9 ans !

Les éditions Larousse innovent avec une nouvelle collection de livres dédiée aux 9 – 12 ans.

Karasu Kids c’est du manga mais pas sous forme de BD, c’est du roman !

Aymeric Jeanson et Auren sont aux manettes des trois premiers livres de la collection et c’est assez sympa de découvrir le genre manga autrement. Au programme : des monstres millénaires, des enquêtes et surtout du partage et de l’amitié.



L’action se situe à Hokkaïdo où 4 enfants enquêtent sur d’étranges catastrophes naturelles causées par le réveil de monstres. Dans chaque tome nos héros vont se trouver aux prises avec des créatures de la mythologie japonaise. Ils bénéficient de la protection du grand corbeau : le Yatagarasu, Ce messager des dieux baptise les enfants les Karasu Kids (les enfants du corbeau).



Les romans illustrés Karasu Kids sont un joli tremplin pour l’imaginaire, on aime le format court, les illustrations typiquement nipponnes avec un zest de french touch.

Les livres se lisent facilement offrant aux juniors un moment de lecture intéressant et déconnectant !

Hina, Kintaro, Také et Yasuo vont devenir les meilleurs amis des jeunes lecteurs grâce à leurs aventures géniales ! A noter que chaque tome peut se lire indépendamment.

