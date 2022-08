Vivendi va lâcher Editis pour acheter Hachette

Vivendi annonce qu’il va sûrement se séparer du groupe d’édition Editis afin de permettre le rachat du groupe Lagardère et de sa filiale Hachette.

Dans un communiqué, le groupe Bolloré annonçait jeudi 28 juillet : « Pour éviter les problèmes potentiels de concentration avec le groupe Lagardère, Vivendi va étudier un projet de cession de sa filiale Editis dans son intégralité principalement via une distribution-cotation”. Le communiqué précisait : « Vivendi envisage de procéder à cette opération principalement par la distribution d’actions Editis aux actionnaires de Vivendi et leur admission concomitante sur le marché d’Euronext à Paris ».



Vivendi a acquis le groupe Editis (53 maisons d’édition dont : Plon, La Découverte, Bordas, Le Cherche Midi ou encore Nathan) en 2018 pour 900 millions d’euros.

Le géant français des médias avait fait savoir il y a quelques mois son intention d’acquérir aussi le groupe Lagardère et son joyau, Hachette. Cette situation aurait créé une concentration du marché de l’édition.



En janvier 2022, les professionnels du livre avaient réagi (lire notre article). Editeurs et auteurs étaient inquiets de la concentration que provoquerait cette nouvelle acquisition attendant que la Commission européenne tranche.