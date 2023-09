La pauvreté expliquée aux enfants – 5 livres d’Esther Duflo, prix Nobel d’économie

Esther Duflo revient avec cinq nouveaux albums dédiés aux enfants pour parler de la pauvreté.

Après le succès de Bibir – un coup de pouce pour la sorcière ! et Afia – Qui saura la guérir ? La lauréate du prix Nobel d’économie poursuit sa série sur la pauvreté expliquée aux enfants. 10 livres composent la collection. Nous avons pu lire Imai à la rescousse.

Ce livre traite notamment de la prévention des risques, des catastrophes naturelles … Face à la fragilité des populations à faibles revenus, l’objectif est de minimiser ces risques.

C’est le cas d’Imai qui travaille dans une ville loin de sa famille. A force de persévérance, il réussit à s’acheter un bateau taxi. Mais une terrible tempête ruine sa vie, plus de bateau et plus de maison. Malgré l’aide de ses voisins, il ne s’en sort pas. Il décide de prendre son destin en main en contactant la presse…

Chaque livre est appuyé par les illustrations pertinentes de Cheyenne Olivier. Parmi les nouveautés, on peut aussi découvrir Imeuni et Tsongai (thème : la création d’entreprise), Seleni (thème : l’enjeu de l’eau), Thumpa (thème : la préservation des forêts) et Nilou (thème : le travail des femmes et l’éducation).

Cette collection est intelligente, va droit au but tout en étant adapté aux jeunes lecteurs dès 6 ans.

Les livres, La pauvreté expliquée aux enfants (Seuil Jeunesse), sont des ressources passionnantes pour aider les enfants à prendre conscience des enjeux majeurs de notre planète et de l’attention que nous devons porter aux autres !

