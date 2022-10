Le Japon raconté aux enfants dans un livre kawaii

Le Japon vient de rouvrir ses frontières pour le plus grand bonheur de tous ! Si comme nous vous êtes des fans de la culture japonaise, on découvre ensemble “Le Japon de Lucien et Mayaso” un livre ludo-éducatif absolument super !

Le Japon d’Annelore Parot (Privat Jeunesse) est un livre documentaire loin d’être barbant. Il propose d’emmener les jeunes lecteurs à partir de 5 ans au pays du soleil levant en mode cherche et trouve.

Lucien et Mayaso nous prennent par la main pour découvrir Tokyo. Lucien c’est le touriste et Mayaso le guide. Tour à tour ils nous font découvrir les us et coutumes du pays : Gastronomie, cerisiers en fleur, shopping, sites touristiques … tout est passé en revue et on s’amuse beaucoup.



Chaque bas de page propose aussi des illustrations d’objets typiquement issus de la culture nippone. Le tout est en français, en lettres phonétiques pour la prononciation et en japonais.

Les illustrations Kawaii de style Kokeshis ajoutent à l’aventure livresque c’est juste un plaisir de plonger dans cet album gai, original et passionnant ! On adoooooooooooore !

