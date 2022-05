Le Mistigri, la souris et le chapeau flashy une folle histoire !

Le Mistigri, la souris et le chapeau flashy c’est une histoire délirante haletante à destination des enfants à partir de 3 ans.



Tout commence tranquillement, le chat ronronne sur son tapis. Une souris affublée d’un chapeau rose pétant débarque, c’est e début du chaos et quand en plus une chauve-souris s’en mêle on tombe dans le délire à tel point que pour lire l’histoire on doit retourner le le livre !



Em Lynas et Matt Hunt, nous conte avec Le Mistigri, la souris et la chapeau flashy (Glénat Jeunesse) une histoire savoureuse avec des rebondissements, des éclats de rire, le tout en rime… en I !

Les illustrations sont aussi folles que le texte, ce jeu de chat et de souris est un excellent moment à partager en famille !

Petit extrait : « Et là-bas, c’est la chauve-souris avec son écharpe super jolie qui s’est dit dès qu’elle le vit : ce bibi c’est pour qui ? C’est pour Bibi !“

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

RDV dans notre rubrique dédiée aux enfants Cliquez ici