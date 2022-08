Ma famille déconnectée, un livre pour s’éloigner un peu des écrans

Ma famille déconnectée d’Amélie Javaux et Annick Masson (Ed. Mijade) est un coup de cœur !

Cet album aborde la thématique des écrans dans la famille mais d’une façon simple et humoristique racontée par Cookie, le chien de la maison.



Cookie est un gentil cocker, heureux d’être dans une famille aimante avec trois enfants. C’est le bonheur pour Cookie jusqu‘au jour où Mamy croyant faire plaisir, offre un smartphone à César, une console à Barnabé et une tablette à Anémone.

A partir de ce moment notre cookie n’est plus le centre du monde, personne pour le promener, pour lui donner à manger. Toute la famille est scotchée à son écran.

Cookie décide de quitter cette famille et cherche ailleurs son bonheur.

Le lendemain, ils recherchent tous Cookie, laissant tomber leurs écrans.

En fin de soirée la sonnette résonne et surprise … ! Mamy est sur le pas de la porte avec Cookie tenu en laisse.

La vie de la famille reprend comme avant …les écrans. Chaque membre se reconnecte à ses passions et à lui-même, se reconnecte avec les autres en retrouvant la joie de jouer ensemble, se reconnecte à la nature et surtout à leur chien.

Ce qui est surprenant avec Mamy, pense Cookie, c’est qu’elle n’a pas de console de jeux, mais des jeux qui consolent.



Mon avis : Ma famille déconnectée est un album de la vie quotidienne qui est un vrai clin d’œil à toutes les familles connectées en permanence. Une bonne histoire pour discuter tous ensemble de l’impact des écrans sur la relation aux autres. Lecture conseillée à partir de 4 ans.

