Même pas bêtes ! Comment on fait les bébés ? La réponse de Michel Cymes - IDBOOX

Même pas Bêtes ! est un livre documentaire, scientifique et ludique à destination des 6 – 10 ans.

Le docteur Michel Cymes et la vétérinaire Farah Kesri publient chez Glénat Jeunesse une mini encyclopédie sur la reproduction.

L’objectif est de répondre à cette grande question : Comment on fait les bébés sans tabou ni niaiseries.

Les deux auteurs comparent l’homme et l’animal. Le livre ne se borne pas à une comparaison basique mais va loin dans le détail. Par exemple, ils évoquent celles et ceux (les animaux) qui ont une zézette ou un zizi bizarre, ou encore les bestioles qui font des bébés sans même se toucher.

Même pas bêtes, est divisé en plusieurs chapitres : Se séduire. Se reproduire. Se développer. Venir au monde et grandir.



Un petit avatar nommé Michel, fait le lien entre les différents sujets en apportant des infos supplémentaires. Et on comprendra notamment, pourquoi il nous faut plus de 7 jours pour avoir un enfant à la différence du poisson clown par exemple.



Même pas bêtes, c’est malin, instructif, drôle et à partager en famille !

