Sélection de 4 livres pour les enfants de 4 à 6 ans

Les vacances de la Toussaint sont en approche, on vous propose de découvrir ensemble 4 albums jeunesse.

Drôles, tendres, déjantés ou poétiques voici notre avis sur ces livres publiés chez Glénat Jeunesse qui feront passer aux enfants de 4 à 6 ans un moment de lecture inoubliable !



Quand les loups viennent diner chez le loup de S. Mailman et J. Dreidemy. Vous connaissez la rue verte ? D’A. Turquois. Fayotte et Nanère d’A. Loyer et N. Trève. Armand et les histoires de vêtements d’E. Planchon et H. Solt.

Quand les loups viennent dîner chez le loup

Nous avions adoré « Quand l’agneau va dîner chez le loup » et ce nouvel opus des aventures du Loup et de Côtelette l’agneau est tout aussi savoureux ! C’est que ce bestiau aux grandes dents est plutôt sociable et veut se faire des amis en toute honnêteté.

Seulement voilà, les à priori ont la vie dure et le petit peuple de la forêt ne lui fait pas confiance… Mais un jour, d’autres loups viennent manger chez le loup et qui ont-ils envie de manger d’après vous ?

Cet album est drôle et attendrissant, les illustrations sont toujours aussi sympas bref ça nous donne une faim de loup pour lire et relire ce livre !

Armand et les histoires de vêtements

Ce livre un peu rétro, tout comme le prénom d’Armand le petit héros se savoure et se détaille. On y parle chiffons certes mais pas seulement.

Cet album poétique tord le cou à la consommation à outrance. Armand n’aime pas les grands magasins, les nouveaux vêtements qui grattent et encore moins les vendeuses qui piaillent. Quand il découvre un dépôt vente, il craque d’émerveillement. Et quand la vendeuse lui dit : « Quand tu enfiles un vêtement acheté ici, c’est un peu comme si tu enfilais une histoire » ça plait beaucoup à Armand!

Une histoire toute douce où on apprend que les choses peuvent être chargées d’histoires, de sentiments, de joies et de peines.

Fayotte et Nanère

Farfelu et drôle on se croirait presque dans un Western de Sergio Leone, sauf que là les équipes d’écoliers s’affrontent dans la cour de récré. Plan américain, illustrations drôles et personnages à attraper au lasso, qui de la team Fayotte ou Nanère remportera le duel ?

Un album grinçant où on rigole bien !

Vous connaissez la rue verte ?

Attention focus sur la rue… verte ! On part à la rencontre de personnages de ce pâté de maisons : Fauve et Léa les amoureux qui s’aiment comme au cinéma, normal ils y travaillent, Pépé Raoul et son chien Rillettes car c’est le champion pour les dévorer, le facteur Joachim qui connait tout le monde !

Bref ce petit monde se côtoie, on s’y croirait et c’est bien sympa.

Un moment de détente assuré qui rappelle un peu notre quotidien.

