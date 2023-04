Surtout la nuit, un livre pour enfants qui parle d’inceste

Quand c’est difficile d’en parler, rien de mieux qu’un livre à raconter …c’est ce que nous propose la maison d’édition Utopique.

Surtout la nuit est le fruit d’une collaboration entre Didier Jean, Zad et Laura Giraud.

J’attire l’attention des lecteurs adultes, cet album doit être accompagné. C’est un récit réaliste qui peut heurter les sensibilités. (A partir de 5 ans)

Quand on a 7 ans et un lourd secret

L’histoire se passe dans une famille qui ressemble à priori à toutes les familles qui aiment partager des moments ensemble. Elle, la petite fille et son secret, a 7 ans, elle aime la vie, le chocolat, l’école… n’aime pas les carottes, grimper à la corde et n’aime pas être seule…surtout la nuit.

Elle n’a pas peur du noir mais elle n’aime pas quand IL rentre dans sa chambre sans faire de bruit. Elle n’aime pas quand il la touche … elle se sent sale et coupable. Elle a du mal à se concentrer. Elle veut en parler mais les mots restent bloqués. Elle pense que personne ne va la croire. Elle qui était souriante, devient triste et ça inquiète ses parents.

Peu à peu, Il ne vient plus. Elle reprend vie en espérant ne plus le voir ressurgir dans sa chambre. Cependant, une nuit un pipi pressant la fait sortir de sa chambre, elle aperçoit le IL qui sort de la chambre de sa petite sœur. Elle comprend qu’il faut qu’elle en parle…elle ira voir sa maîtresse.



Surtout la nuit est un récit émouvant et poignant de vérité. Les illustrations adaptées évoquent l’inceste, passant du coloré au foncé, au coloré puis encore au foncé avec des colombes vers la fin pour exprimer une libération de ce secret.



A l’image du livre Le Loup, ce livre est une nécessité. Il permet d’ouvrir le dialogue avec l’enfant avec psychologie, pour aborder des sujets difficiles sur l’inceste et les violences sexuelles.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres Idées BOOX pour les enfants dans notre rubrique dédiée ici