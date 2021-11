Black Friday – Honor 50 avec une réduction de 100€

C’est la magie du Black Friday. Le Honor 50 a été dévoilé le 18 novembre et il bénéficie déjà d’une énorme réduction de 100€.

Honor frappe très fort pour ce Black Friday. Vous ne rêvez pas, son prix est déjà en baisse. On vous rappelle que le smartphone dispose de tous les services Google et qu’il a accès au Play Store. La configuration de base du smartphone avec 6Go de RAM et 128Go de stockage démarre à 449€ au lieu de 549€.

C’est une offre qui ne se refuse pas surtout quand on voit sa fiche technique : écran OLED incurvé 6,57 pouces 120Hz, Snapdragon 778G 5G, charge rapide 66W et quadruple caméra 108MP.

Le modèle 8/256Go est aussi en promo. Son prix passe de 599€ à 449€. Deux couleurs sont concernées par cette offre : noire et verte.

Ne réfléchissez pas trop longtemps, il n’y en aura pas pour tout le monde.

