Black Friday – Les Apple AirPods en promo pour fêter Cyber Monday

Les Apple AirPods s’offrent une dernière baisse de prix avant la fin du Cyber Monday. Ne laissez pas passer cette offre.

La semaine du Black Friday se clôture avec le Cyber Monday. Il reste de nombreuses bonnes affaires à saisir et les Apple AirPods en font partie. Il ne faut pas trop hésiter car les stocks sont de plus en plus bas et les offres se prennent fin le 29/11 au soir.

Cyber Monday termine en beauté avec les Apple AirPods avec boitier de charge filaire à 119€ au lieur de 149€. Vous économisez 30€ soit 20% de moins sur la note finale.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

