Black Friday – Liseuses Kobo Nia, Kobo Sage, Kobo Libra 2 à prix mini

Pour la semaine du Black Friday plusieurs liseuses Kobo sont en promo. Profitez de ces remises intéressantes. les prix ne baisseront pas plus !

Kobo Nia passe à 94.99€ au lieu de 109.99€ Cliquez ici. La Kobo Sage passe à 269.99€ au lieu 299.99€ de Cliquez ici. La liseuse Kobo Libra 2 passe à 179.99€ au lieu de 199.99€ Cliquez ici

Quelques infos sur Kobo Nia

Kobo Nia est une toute petite liseuse, pratique elle se range partout. Le lecteur d’ebooks ne pèse que 172 grammes. Vous pouvez y stocker jusqu’à 6000 livres numériques.

La Kobo Nia est dotée d’un écran Carta E Ink 6 pouces 212 ppp, résolution de 1024 × 758. Sa capacité de stockage est de 8 Go. Cliquez ici ou Cliquez ici.

En savoir plus sur Kobo Sage

C’est un appareil de grande taille puisque son écran est de 8 pouces, EInk Carta 1200.

Elle aussi est dotée de la technologie Bluetooth pour écouter des livres audio. Sa capacité de stockage est de 32 GO (environ 24 000 ebooks ou 150 livres audio. (valeur indicative en fonction du poids de chaque fichier).

Bien entendu, on peut lire de jour comme de nuit grâce au réglage de la température d’éclairage. La Kobo Sage est étanche. L’écran est tactile mais il y a tout de même 2 boutons pour la navigation.

De plus, Kobo propose pour cette liseuse l’utilisation d’un stylet afin de prendre des notes manuscrites directement sur les livres ou les documents PDF ou Word. Le stylet n’est pas fourni. Cliquez ici ou Cliquez ici

Kobo Libra 2

La liseuse offre un confort de lecture optimal grâce à son écran tactile de 7 pouces avec une résolution de 300 ppp et un éclairage adaptatif. Elle est également étanche (IPX8) et dispose d’un design ergonomique avec des boutons physiques pour tourner les pages.

Avec la Kobo Libra 2, vous accédez à des millions de livres numériques sur la librairie en ligne de Kobo, mais aussi emprunter des livres à la bibliothèque ou importer vos propres fichiers (EPUB, PDF, MOBI, etc.). Vous pouvez également personnaliser votre expérience de lecture en choisissant la police, la taille, les marges et l’orientation de votre texte.

Grâce au Bluetooth vous écoutez aussi vos livres audio préférés ! Cliquez ici ou Cliquez ici

