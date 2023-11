Black Friday – PC HONOR MagicBook X16 et tablette HONOR Pad 8 prix cassés !

Pour Black Friday HONOR vous casse les prix de ses produits phares ! Ces bons plans sont au top avec de véritables baisses de prix !

Pour exemple l’ordinateur HONOR MagicBook X16 et la tablette HONOR Pad 8 bénéficient d’une grosse baisse de prix.

Tablette HONOR 8 Pad 150€ de remise immédiate et plus !

Avec son écran 12 pouces et ses huit haut-parleurs, la Honor Pad 8 est taillée pour la consommation de contenus vidéo et audio. C’est une tablette familiale d’appoint parfaite. Découvrez notre test.

La tablette passe à 199,90€ au lieu de 349,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

Obtenez 5% de réduction supplémentaire en utilisant le code A95ACPS

HONOR MagicBook X16 un PC canon, plus de 250€ de remise !

Equipé d’un grand écran Full View idéal pour le divertissement le PC offre un large champ de vision. Il est doté d’un Processeurs hautes performances Intel® Core™ de 12e génération.

La batterie grande capacité est de 60 Wh.

Jusqu’au 30 novembre, l’ordinateur passe à 649,90€ au lieu de 899,90€, c’est une excellente affaire. Cliquez ici. Obtenez 5% de réduction supplémentaire en utilisant le code A95ACPS

Les autres offres Black Friday HONOR

HONOR 90

Le smartphone HONOR 90 bénéficie d’une remise immédiate de 200€.

Vous payez 399,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 599,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

Les autres offres :



SFR jusqu’au 27/11/2023 :

399€ pour l’achat du téléphone seul au lieu de 599€, soit une remise immédiate de 200€ OU 1€ pour l’achat du téléphone avec forfait 5G 210Go. Cliquez ici

Orange jusqu’au 27/11/2023 :

399€ + 150€ de reprise soit 249€ pour l’achat du téléphone seul au lieu de 599€ OU 99€ pour l’achat du téléphone et 150€ de reprise, avec forfait 5G 200Go. Cliquez ici

Fnac du jusqu’au 27/11/2023 :

399,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 599,90€, soit une remise immédiate de 200€. Cliquez ici

HONOR 90 Lite

Le HONOR 90 Lite est en baisse avec une remise immédiate de 100€.

Le smartphone revient à 199,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 299,90€, Jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

Les autres offres :



SFR jusqu’au 27/11/2023 :

199€ pour l’achat du téléphone seul au lieu de 299€, soit une remise immédiate de 100€

OU 159€ pour l’achat du téléphone avec forfait sans engagement. Cliquez ici

Orange jusqu’au 27/11/2023 :

199€ pour l’achat du téléphone au lieu de 299€, soit une remise immédiate de 100€. Cliquez ici

Fnac jusqu’au 27/11/2023 :

199,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 299,90€, soit une remise immédiate de 100€. Cliquez ici

HONOR Magic5 Pro

C’est la folie pour le HONOR Magic5 Pro. Il y a une remise immédiate de 300€.

Il vous revient à 899,90€ au lieu de 1199,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

Les autres offres :

SFR jusqu’au 27/11/2023 :

899€ pour l’achat du téléphone seul au lieu de 1199€, soit une remise immédiate de 300€

OU 299€ + 100€ de reprise soit 199€ + 8€ pendant 24 mois pour l’achat du téléphone avec forfait 5G 210Go. Cliquez ici

Fnac jusqu’au 27/11/2023 :

899,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 1199,90€, soit une remise immédiate de 300€. Cliquez ici

Darty jusqu’au 27/11/2023 :

899,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 1199,90€, soit une remise immédiate de 300€. Cliquez ici

HONOR Magic5 Lite

Bénéficiez d’une remise immédiate de 100€ pour l’achat du HONOR Magic5 Lite

Il tombe à 279,90€ au lieu de 379,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

Les autres offres :

SFR jusqu’au 27/11/2023 :

299€ pour l’achat du téléphone seul au lieu de 379€, soit une remise immédiate de 80€

OU 179€ pour l’achat du téléphone avec forfait sans engagement. Cliquez ici

Orange jusqu’au 27/11/2023 :

329€ + 50€ de reprise soit 279€ pour l’achat du téléphone au lieu de 379€. Cliquez ici

Fnac jusqu’au 27/11/2023 :

279,90€ pour l’achat du téléphone (soit 100€ de réduction immédiate) + une paire d’écouteurs HONOR Earbuds X5 Pro offerte d’une valeur de 59,90€. Cliquez ici

HONOR X7 > une remise immédiate de 60€.

159,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 219,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

HONOR X7a > une remise immédiate de 70€.

169,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 239,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

ou sur Fnac Cliquez ici ou Amazon Cliquez ici ou Darty Cliquez ici ou Boulanger Cliquez ici

HONOR Pad X9 > une remise immédiate de 60€.

189,90€ pour l’achat du Pad X9 au lieu de 249,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

HONOR Watch 4 > une remise immédiate de 20€.

129,90€ pour l’achat de la montre au lieu de 149,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

Ajoutez ces codes promos aux deals et obtenez plus de réductions !

En utilisant ces codes promos au moment du passage de commande uniquement sur le site HIHONOR, vous bénéficiez de plus de bons plans en plus des réductions citées plus haut !

Bénéficiez de 5% de réduction sur tout produit avec le code : A95ACPS

Bénéficiez de 7% de réduction sur tous les téléphones avec le code : ACPSPHONE7

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités

Article sponsorisé