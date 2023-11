Vivendi acquiert Lagardère et Hachette Livre

C’est la fin d’une époque et le début d’une autre. Vivendi finalise sa transaction avec Lagardère.



Après des mois de négociations, Vivendi renforce sa position d’acteur majeur dans les domaines de la culture, des médias et du divertissement. Il devient un leader mondial de l’édition, du travel retail et des expériences.

Pour atteindre cet objectif, le groupe de Vincent Bolloré a vendu le groupe d’édition Editis (lire notre article). Il finalise aussi la vente du magazine Gala au groupe Le Figaro.

Cette acquisition fait entrer dans le giron de Vivendi, Lagardère Publishing (Hachette). C’est le troisième éditeur mondial de livres, le premier en France et le deuxième en Grande-Bretagne, précise le groupe.

Dans un communiqué, Yannick Bolloré, Président du Conseil de Surveillance de Vivendi, et Arnaud de Puyfontaine, Directeur Général, déclarent : « Nous sommes extrêmement fiers d’accueillir Lagardère dans notre groupe. Leurs performances remarquables témoignent de l’excellence et de l’engagement de toutes les équipes dirigées par Arnaud Lagardère. […] nous accompagnerons Lagardère dans son développement et la transformation de ses métiers. Ensemble, nous renforcerons notre présence internationale dans les domaines de la création, du contenu et de la distribution. »



Vivendi détient aujourd’hui environ 60 % du capital de Lagardère et peut désormais exercer pleinement un peu plus de 50 % de ses droits de vote.

