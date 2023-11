Black Friday – 10 offres HONOR à prix dingue dont HONOR Magic5 Pro et HONOR 90

C’est parti pour la Black Week avant le Black Friday ! HONOR met le paquet avec des remises jusqu’à 50% sur l’ensemble de ses produits !

Lâchez-vous, il y a vraiment un choix incroyable et des remises hyper intéressantes notamment sur le HONOR Magic5 Pro et la série HONOR 90.

Suivez nos liens et utilisez nos codes mentionnés en fin d’article pour bénéficier de plus de promos.

HONOR 90

Le smartphone HONOR 90 bénéficie d’une remise immédiate de 200€.

Vous payez 399,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 599,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

Les autres offres :



SFR jusqu’au 27/11/2023 :

399€ pour l’achat du téléphone seul au lieu de 599€, soit une remise immédiate de 200€ OU 1€ pour l’achat du téléphone avec forfait 5G 210Go. Cliquez ici

Orange jusqu’au 27/11/2023 :

399€ + 150€ de reprise soit 249€ pour l’achat du téléphone seul au lieu de 599€ OU 99€ pour l’achat du téléphone et 150€ de reprise, avec forfait 5G 200Go. Cliquez ici

Fnac du jusqu’au 27/11/2023 :

399,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 599,90€, soit une remise immédiate de 200€. Cliquez ici

HONOR 90 Lite

Le HONOR 90 Lite est en baisse avec une remise immédiate de 100€.

Le smartphone revient à 199,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 299,90€, Jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

Les autres offres :



SFR jusqu’au 27/11/2023 :

199€ pour l’achat du téléphone seul au lieu de 299€, soit une remise immédiate de 100€

OU 159€ pour l’achat du téléphone avec forfait sans engagement. Cliquez ici

Orange jusqu’au 27/11/2023 :

199€ pour l’achat du téléphone au lieu de 299€, soit une remise immédiate de 100€. Cliquez ici

Fnac jusqu’au 27/11/2023 :

199,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 299,90€, soit une remise immédiate de 100€. Cliquez ici

HONOR Magic5 Pro

C’est la folie pour le HONOR Magic5 Pro. Il y a une remise immédiate de 300€.

Il vous revient à 899,90€ au lieu de 1199,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

Les autres offres :

SFR jusqu’au 27/11/2023 :

899€ pour l’achat du téléphone seul au lieu de 1199€, soit une remise immédiate de 300€

OU 299€ + 100€ de reprise soit 199€ + 8€ pendant 24 mois pour l’achat du téléphone avec forfait 5G 210Go. Cliquez ici

Fnac jusqu’au 27/11/2023 :

899,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 1199,90€, soit une remise immédiate de 300€. Cliquez ici

Darty jusqu’au 27/11/2023 :

899,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 1199,90€, soit une remise immédiate de 300€. Cliquez ici

HONOR Magic5 Lite

Bénéficiez d’une remise immédiate de 100€ pour l’achat du HONOR Magic5 Lite

Il tombe à 279,90€ au lieu de 379,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

Les autres offres :

SFR jusqu’au 27/11/2023 :

299€ pour l’achat du téléphone seul au lieu de 379€, soit une remise immédiate de 80€

OU 179€ pour l’achat du téléphone avec forfait sans engagement. Cliquez ici

Orange jusqu’au 27/11/2023 :

329€ + 50€ de reprise soit 279€ pour l’achat du téléphone au lieu de 379€. Cliquez ici

Fnac jusqu’au 27/11/2023 :

279,90€ pour l’achat du téléphone (soit 100€ de réduction immédiate) + une paire d’écouteurs HONOR Earbuds X5 Pro offerte d’une valeur de 59,90€. Cliquez ici

Les autres bons plans Black Friday HONOR

HONOR X7 > une remise immédiate de 60€.

159,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 219,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

HONOR X7a > une remise immédiate de 70€.

169,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 239,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

ou sur Fnac Cliquez iciou Amazon Cliquez ici ouDarty Cliquez iciou Boulanger Cliquez ici

HONOR Pad 8 > une remise immédiate de 150€.

199,90€ pour l’achat du Pad 8 au lieu de 349,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

Fnac Amazon Cliquez ici Cliquez ici Boulanger Cliquez ici SFR Cliquez ici

HONOR Pad X9 > une remise immédiate de 60€.

189,90€ pour l’achat du Pad X9 au lieu de 249,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

Fnac Amazon Cliquez ici Cliquez ici Boulanger Cliquez ici SFR Cliquez ici

HONOR MagicBook X16 > une remise immédiate de 250€.

649,90€ pour l’achat de l’ordinateur au lieu de 899,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

Fnac Amazon Cliquez ici Cliquez ici Boulanger Cliquez ici SFR Cliquez ici

HONOR Watch 4 > une remise immédiate de 20€.

129,90€ pour l’achat de la montre au lieu de 149,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

Fnac Amazon Cliquez ici Cliquez ici Boulanger Cliquez ici SFR Cliquez ici

Avec les codes promos cumulables avec les offres, c’est du délire !

En utilisant ces codes promos au moment du passage de commande uniquement sur le site HIHONOR, vous bénéficiez de plus de bons plans en plus des réductions citées plus haut !

Bénéficiez de 5% de réduction sur tout produit avec le code : A95ACPS

Bénéficiez de 7% de réduction sur tous les téléphones avec le code : ACPSPHONE7

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités

Article sponsorisé