Bon Plan – Honor Magic5 Lite le moins cher, une offre de lancement magique !

Le Honor Magic 5 Lite 5G est le tout nouveau smartphone de Honor. Pour son lancement, profitez d’une offre super intéressante !

Honor Magic 5 Lite 5G ce qu’il faut savoir

Le Magic5 Lite est un smartphone milieu de gamme avec des caractéristiques musclées malgré son prix raisonnable.

Le smartphone intègre un écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces avec les bords incurvés, que l’on retrouve normalement chez les smartphones haut de gamme de la marque.

La dalle possède un taux de rafraîchissement de 120Hz et un niveau de luminosité de 800nits.

Le cercle symétrique, appelé Matrix Star accueille trois caméras. Le module photo rassemble un capteur principal de 64MP, un ultra grand-angle de 5MP et un objectif Macro de 2MP. A l’avant, la caméra Selfie est de 16MP.



Le smartphone tourne avec une puce Qualcomm Snapdragon 695 accompagnée de 6Go de RAM et de 5Go de RAM virtuelle. La capacité du disque dur quant à elle, est de 128Go.

Enfin, le Honor Magic5 Lite est doté d’une grosse batterie de 5100 mAh. Vous êtes à l’aise pour regarder des heures de vidéos, jouer ou écouter de la musique sans tomber en rade. A ce propos, le smartphone se positionne à la première place dans le classement mondial des batteries de DXOMARK.

A propos du Honor Band 7

Le Honor Band 7 fait partie du package, vous le recevez en même temps que le smartphone. Ce bracelet connecté est doté d’un écran OLED de 1.47 pouces super lumineux. Avec ses 14 jours d’autonomie, il vous accompagne pour le suivi de 96 activités sportives. Il mesure aussi l’activité de sommeil, les battements de cœur, l’oxygénation du sang et le stress.

Article sponsorisé