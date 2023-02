ChatGPT pourrait conduire à une nouvelle pénurie de processeurs

ChatGPT est une vraie tornade. L’IA emporte tout sur son passage, peut-être même les processeurs. Une pénurie se prépare-t-elle ?

On ne présente plus ChatGPT l’intelligence artificielle développée par OpenAI. Les médias ne parlent plus que des bienfaits de cette intelligence conversationnelle. Son essor rapide pourrait avoir des effets secondaires inattendus. ChatGPT pourrait entrainer une nouvelle pénurie de processeurs graphiques.

Quel est le rapport entre ChatGPT et les GPU ?

OpenAI a indiqué avoir utilisé 10 000 GPU Nvidia pour entrainer son IA et produire des réponses plausibles. La popularité de ChatGPT a poussé les géants du web à se déclarer. Microsoft et Opera intègrent le chat dans Bing et Google lance Bard.

ChatGPT gourmand en puissance de calcul

La firme de Mountain View aurait besoin à elle seule de 4 102 568 GPU Nvidia A100 pour une valeur de de 100 milliards de dollars. Ca fait beaucoup.

Cette demande soudaine très élevée pourrait entrainer une raréfaction des cartes graphiques. Le dernier facteur à avoir entrainer une baisse de l’offre avait été causé par le développement du crypto-mining.

Nvidia possède les puces les plus avancées sur le marché correspondant aux besoins de ChatGPT and co. Les géants du web vont donc se tourner vers elle, dans un premier temps au moins. Les GPU destinés aux cartes graphiques pour les jeux vidéo pourraient être plus difficiles à trouver.

Les industries de la recherche, de l’animation et autres pourraient aussi en pâtir.

Bien sûr rien n’est confirmé et tout ceci n’est que spéculation. Nvidia peut augmenter sa production pour répondre à la demande. D’autres constructeurs comme Intel et AMD peuvent aussi accélérer le développement de leurs puces pour répondre aux exigences des IA conversationnelles.

L’avenir le dira à moins de poser la question à ChatGPT.

