Bon Plan : Realme C21 le smartphone à 90,49 euros ! - IDBOOX

C’est un bon plan à ne pas manquer. le realme C21 4G passe à 90,49 euros. C’est une remise intéressante sur ce téléphone d’entrée de gamme.

La version 64GO du realme C21 est parfaite si vous avez besoin d’un second appareil ou pour un ado. Cliquez ici pour obtenir le C21 à 90,49 au lieu de 119 euros.

L’écran mesure 6,5 pouces et il est difficile de l’utiliser d’une seule main quand on a des petits doigts. On est sur un design à l’ancienne. Une encoche en forme de goutte d’eau accueille la caméra Selfie. Des bords très imposants entourent l’écran. Cela n’empêche pourtant pas cette dalle de recouvrir 89,5% de l’avant du smartphone.

Cet écran possède une définition HD+ (1600 x 720 pixels).