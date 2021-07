Où le Pass sanitaire est-il obligatoire dès le mercredi 21 juillet ? - IDBOOX

A partir du 21 juillet et pour une durée indéterminée, le passe sanitaire devra être montré dans plusieurs lieux publics en France.

Quels sont ces lieux et comment obtenir le Pass sanitaire ?

Pass Sanitaire comment l’obtenir ?

Dès mercredi vous devrez présenter votre pass sanitaire pour entrer dans plusieurs lieux de culture et de loisirs.



Ce passe sanitaire atteste d’un vaccination complète, un test négatif récent ou de l’immunisation à la Covid-19.



Pour l’obtenir, c’est simple. Vous trouverez toute la démarche dans l’article ici



Vous recevez un QR-Code, celui-ci devra être présenté sur votre smartphone ou au format papier. N’oubliez pas d’avoir une pièce d’identité sur vous.



Le personnel de ces établissements vérifiera grâce à TousAnticovid Verif la validité de votre QR-Code et votre identité.

Quand montrer le Pass sanitaire ?

Dès que vous allez dans un lieu de loisir, de culture ou de culte accueillant plus de 50 personnes, le Pass sanitaire est obligatoire.



Musées, bibliothèques, salles de spectacles, de jeux et de sport. S’y ajoutent les lieux de culte, les salles de conférences, les chapiteaux, fêtes foraines, les foires et salons. (A l’exception de la BnF salles de lecture et de la BPI lire notre article).



A partir du mois d’août, les restaurants, transports seront aussi concernés par le Pass sanitaire.

Comment obtenir le Pass sanitaire européen ?

Toutes les démarches à effectuer pour le Pass sanitaire