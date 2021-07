Pass sanitaire QR-Code : bibliothèques et musées concernés, comment ça marche ? - IDBOOX

Le Pass sanitaire entre en vigueur dès le 21 juillet. Pour entrer dans un musée ou une bibliothèque accueillant plus de 50 personnes, vous devrez montrer votre passe sanitaire.

On vous explique comment ça va se passer.

Par exemple, si vous voulez vous rendre à la BnF le Pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux espaces de lecture et d’expositions des sites François-Mitterrand et Richelieu.

Mise à jour – Suite au décret paru mardi 20 juillet. La BnF et la BPI sont autorisées à donner l’accès aux salles de lecture. Le pass sanitaire ne concerne que les expos et évènements.

Bibliothèques, musées, et autres lieux de culture et de loisirs

Pour accéder à ces lieux, munissez-vous de votre QR-Code et d’une pièce d’identité.

Ce QR-Code contient plusieurs types d’informations, en fonction de votre cas.



-certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet par un centre de vaccination, un médecin, une pharmacie, etc.



-un résultat négatif d’examen de dépistage virologique à la Covid-19 (PCR ou antigénique) datant de moins de 48 h.



-un certificat de rétablissement suite à une contamination par la Covid-19 datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois, etc.



Ces données ne sont pas stockées par les établissements.

Ces informations sont à présenter sur votre smartphone ou sur papier.

Pour savoir comment obtenir le fameux QR-Code référez-vous à notre article ici

Quelle procédure quand vous arrivez ?

Dès l’entrée dans la bibliothèque, le musée etc. le personnel vous demandera de montrer votre QR-Code.

A l’aide de l’application TousAnticovid Verif, celui-ci sera scanné. L’outil affiche alors une pastille verte qui indique que votre QR-Code est valide.



Le professionnel, constate la validité du pass sanitaire et sa concordance avec votre identité.