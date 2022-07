Bon Plan realme – Des promos sur les smartphones et tablettes

realme lance les realme Days. Jusqu’au 31 juillet vous bénéficiez de belles réduction de prix sur des smartphones et tablettes de la marque et c’est très intéressant !

Les soldes ne sont pas finis ! C’est la valse des bons plans chez realme la marque qui monte !

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site et ça ne vous coûte pas plus cher !

Si vous suivez idboox vous savez que nous aimons cette marque. Les produits sont de qualité à prix très étudiés et pour toutes les bourses. Voici l’intégralité des promos Bonnes emplettes !

-Le smartphone realme GT 2 Pro 5G 128 GO passe à 699.99€ au lieu de 749.99€ (voir notre vidéo ci-dessous Cliquez ici

–realme GT 2 passe à 428.40€ au lieu de 549.99€ Cliquez ici

–realme GT 5G passe à 378.42€ au lieu de 699.99€ Cliquez ici

-realme GT NEO 2 (12 GB+256 Go) passe à 450.07 au lieu de 549.99€ Cliquez ici

–realme GT Master Edition (6+128 Go) passe à 254.99€ au lieu de 349€ Cliquez ici

-smartphone narzo 50 passe à 190.39€ au lieu de 219.99€ Cliquez ici

-Tablette realme Pad WIFI (4+64 Go) passe à 208€ au lieu de 259.99€ Cliquez ici

–realme Pad mini WIFI passe à 149.99€ au lieu de 179.99€ Cliquez ici

–realme 8 5G 64GO passe à 162.18€ au lieu de 202€ Cliquez ici

–realme 8i passe à 176.99€ au lieu de 219€ Cliquez ici