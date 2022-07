Strasbourg capitale du livre 2024 !

Strasbourg est désignée pour devenir Capitale Mondiale du Livre UNESCO en 2024 !

C’est la première ville française à recevoir ce label ! C’est une fierté immense pour tous les amoureux du livre qu’il soit papier, numérique ou audio !

Le programme de Strasbourg promet d’être riche et varié ! « 25 cycles et 200 actions pour le livre et la lecture sous toutes ses formes » sont prévus a déclaré Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg. Elle poursuit : « ‘Capitale mondiale du livre 2024’ irriguera tous les quartiers et s’adressera à toutes les générations. »

Strasbourg va “Lire notre monde”

Les villes désignées ‟Capitale mondiale du livre 2024” proposent un programme d’actions concrètes. Ces actions sont menées durant les deux ans précédant l’obtention du label (soit 2022 et 2023) et durant l’année de labellisation.



Strasbourg a choisi une thématique forte pour mener ses actions : « Lire notre monde » au travers de 5 axes majeurs : éducation, social, artistique et culturel.



A noter aussi que l’Université inaugurera son Stadium, une bibliothèque à la pointe de l’innovation.

Il y aura également la création d’un Centre national du livre audio dans le prolongement du Festival du livre audio organisé par La Plume de Paon.



Nous reviendrons plus largement sur la programmation dans un article à venir.

Cette magnifique nouvelle est un tremplin de plus pour faire rayonner le livre et la culture française à travers le monde !