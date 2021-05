Bon Plan - Smartphone Google Pixel 5 - IDBOOX

Le smartphone de Google le Pixel 5 est en promotion et c’est assez rare ! Le Pixel 5 128 GO 5G est en bon plan.

Le smartphone signé Google est à 579 euros au lieu de 629 euros. Cliquez ici

Quelques infos sur le Pixel 5

La légèreté du smartphone étonne dès qu’on le prend en main. Il ne pèse que 151 g. Avec son écran 6 pouces, le Pixel 5 est un smartphone résolument compact. Il va à contre-courant des mastodontes qui sortent aujourd’hui sur le marché.

Cela lui donne l’avantage de s’adapter à toutes les tailles de main.

Dès qu’on allume son écran OLED, le Pixel 5 paraît beaucoup moins petit. Google a fait de la place en rapetissant les bords autour de l’écran et en optant pour une perforation simple. Ca n’est pas la plus petite du marché mais grâce à ces ajustements la dalle occupe 87% de la surface avant.



Le Pixel 5 fait une nouvelle fois la démonstration qu’un smartphone n’a pas besoin de 5 caméras pour faire de splendides photos. Le smartphone est uniquement doté d’un capteur principal de 12,2MP avec un stabilisateur optique d’image et d’un ultra grand-angle de 16MP.

Pour bénéficier de ce Bon Plan cliquez ici

Voir d’autres bons plans ici