Bon plan Xiaomi – L’écran gaming Mi 27 QHD avec 200€ de moins

C’est le moment de changer d’écran. Le moniteur Gaming Xiaomi Mi 27 QHD 2K est à un prix sacrifié.

Ce bon plan ne va pas passer inaperçu auprès des joueurs et des amateurs d’écran géant. Xiaomi casse le prix de son moniteur gaming 2K. C’est le moment d’agrandir votre gaming room et de changer d’écran. L’écran Xiaomi Mi 27 pouces QHD 2K noir est à 399,99€ au lieu de 499,99€.

Cette offre incroyable ne s’arrête pas là puisque Xiaomi vous rembourse en plus 100€. Cette offre supplémentaire ramène l’écran à 299,99€. Cette offre est valable dans la limite des stocks disponibles ne tardez pas trop à vous décider.

Pour mémoire, l’écran Mi 27 rassemble ce qui se fait de mieux dans le petit monde des moniteurs. Outre son immense diagonale de 27 pouces et son format 16:9, il dispose d’un taux de rafraichissement de 165Hz avec un temps de réponse de 4 millisecondes.

Il affiche une résolution de 2560 x 1440 pixels avec une luminosité qui monte à 300cd/m2 et un contraste de 1000 :1.

Pour plus de confort, la dalle est inclinable, pivotante et anti lumière bleue. Cet écran est également bien équipé en connectique avec 1 DisplayPort 1.4, 2 HDMI 2.0, 1 USB 3.0 Type A et 1 prise jack 3,5 mm. Avec 200 euros de moins c'est une affaire !

