French Days – Baisse de prix des Microsoft Surface Pro 9, Surface Laptop et Surface Go

Microsoft sabre les prix des Microsoft Surface Pro 9, Surface Laptop et Surface Go à l’occasion des French Days. Il y a des bons plans à ne pas laisser filer.

Si vous cherchez un nouvel ordinateur portable puissant et élégant, vous ne pourrez pas résister à ces bons plans. Plusieurs ordinateurs portables Microsoft Surface sont à prix cassés. Surface Pro 9, Surface Laptop 4, Surface Laptop Go 2, Surface Go 3, Surface Pro 7+, les réductions vont de 13% à 43%.

Il n’y a pas une seconde à hésiter.

– Microsoft Surface Pro 9, écran 13 pouces, WiFi, 8 Go de RAM, 256 Go SSD, Intel EVO Core i5, Vert Forêt – Le prix est à 1129€ au lieu de 1290,22€. Vous économisez 12% soit 161€ de moins.

– Microsoft Surface Laptop 4 13.5 pouces, Processeur Intel Core i5, 8 Go RAM, 512 Go SSD, couleur Sable et finition métal. Ce PC portable est en vente à 999€ au lieu de 1340,50€ Vous économisez 341,5€ soit 25% de moins.

– Surface Laptop Go 2, écran tactile 12,4 pouces, Intel Core i5, 8 Go RAM, 256 Go SSD, couleur Bleu Glacier. Ce PC portable ultra léger est vendu 699€ au lieu de 799,99€. Vous économisez 13% soit 100,99€ de moins.

French Days – Des Microsoft Surface à tous les prix pour tous les usages

– Microsoft Surface Go 3, écran 10,5 pouces, 8Go RAM, 128Go SSD, Intel Core i3, Wifi, couleur Noir. Ce PC 2-en-1 est vendu 589€ au lieu de 677€. Vous bénéficiez d’une réduction de 13% soit 88€ de moins.

– Pack Microsoft Surface Pro 7+, écran tactile 13 pouces, 16 Go RAM, 256 Go SSD, Intel Core i5, couleur Platine + Clavier AZERTY Noir. Cet ordinateur portable muni de son clavier est vendu 999€ au lieu de 1748,99€. Vous profitez d’une réduction de 43% soit 749€ de moins.

– Surface Laptop 5, écran tactile 13,5 pouces, processeur Intel Evo Core i5, 8 Go RAM, 512 Go SSD, Clavier Français AZERTY, couleur Sable, Finition métal. Cet ordinateur est vendu 1219€ au lieu de 1449,99€. Vous économisez 230€ soit 16% de réduction.

