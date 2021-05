French Days Bon Plan - Les ordinateurs Asus beaucoup moins chers - IDBOOX

Les French Days continuent et c’est Asus qui fait une jolie sélection d’ordinateurs pour toutes les bourses avec des prix très intéressants.

Voici une sélection de bons plans sur la marque Asus jusqu’au 2 juin 2021.

ASUS ZenBook 14 UX425JA-HM320T

Prix d’achat : 679,99 € (au lieu de 799,99 €), soit une réduction de 15% Cliquez ici

Caractéristiques produit

• Ecran 14 pouces NanoEdge avec cadre fin et rapport écran/appareil de 90 %

• Processeur : Intel Core i5-1035G1

• Stockage : 256 Go SSD PCIe

• Mémoire RAM : 8 Go

• Carte graphique : Intel UHD Graphics

• Technologie NumPad

ROG Flow X13 GV301QH-K6034T

Prix d’achat : 1 199,99 € (au lieu de 1 499,99 €), soit une réduction de 20% Cliquez ici

Caractéristiques produit

• Convertible 360°

• Ecran 13 pouces, IPS, tactile

• Taux de rafraîchissement : 120Hz

• Processeur : AMD Ryzen 7-5800HS

• Stockage : 512 To SSD PCIE

• Mémoire RAM : 16 Go

• Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS VivoBook S14 S433EA-EB424T

Prix d’achat : 799 € (au lieu de 899,50 €), soit une réduction de 11% Cliquez ici

Caractéristiques produit

• Taille d’écran : 14 pouces Full HD

• Processeur : Intel Core i5-1135G7

• Stockage : 512 Go SSD PCIe + Optane 32Go

• Mémoire RAM : 8 Go DDR4

• Technologie NumPad

Ordinateur portable ASUS Pack R415JA-EK143T avec sacoche + souris

Prix d’achat : 499 € (au lieu de 599 €), soit une réduction de 16% Cliquez ici

Caractéristiques produit

• Taille d’écran : 14 pouces Full HD

• Processeur : Intel Core i3-1005G1

• Stockage : 512 Go SSD PCIe + Optane 32Go

• Mémoire RAM : 8 Go DDR4

• Technologie NumPad

Trouvez d’autres bons plans French Days Cliquez ici