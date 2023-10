Kindle Paperwhite Signature Edition le pack à prix fou pour Prime Day

Pour Prime Day, le pack Kindle Paperwhite Signature Edition est en promo. Ce pack comprend la liseuse d’Amazon, un étui en cuir et une station de recharge !

Le pack Kindle Paperwhite Signature Édition 32 GO passe à 239.97€ au lieu de 269.97€ Cliquez ici pour en profiter.

Kindle Paperwhite 16 GO passe de 169.99 euros à 139.99 euros Cliquez ici

Des infos et une vidéo sur Kindle Paperwhite Signature Edition

Kindle Paperwhite Signature Edition est une liseuse un écran 6.8 pouces 300 ppp, avec 32GO de stockage. Désormais doté d’un éclairage chaud réglable et du réglage automatique de l’éclairage avant pour une expérience de lecture personnalisée, de jour comme de nuit.

Elle existe uniquement sans publicité. La liseuse Signature Edition dispose aussi d’un éclairage avant automatique que l’on peut activer ou non pour un confort de lecture encore plus optimisé. . Avec la station de charge sans fil, plus besoin de brancher votre Kindle chaque fois que vous voulez le recharger. Posez simplement votre Kindle sur la station de charge et laissez-le charger.

Kindle Paperwhite avec publicités passe à 129.99 au lieu de 159.99€

