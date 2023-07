La Google Pixel Watch est en vente flash à un prix stupéfiant

Le prix de la Pixel Watch s’effondre. La montre connectée est en vente flash alors n’attendez pas pour l’acheter.

La très belle Google Pixel Watch s’offre une grosse baisse de prix. Vous n’avez plus d’excuse pour ne pas la mettre votre poignet.

La Google Pixel Watch est vendue pendant cette vente flash à seulement 259€ au lieu de 379€. Son prix chute de 120€. Cela correspond à une réduction immédiate de 32%. Cette offre est limitée dans le temps et elle est valable sur le modèle Wifi uniquement dans les couleurs Galet et Charbon.

La Google Pixel Watch avec connexion LTE est également en promotion. Son prix passe de 429€ à 319€. Vous profitez d’une réduction de 110€ soit 26% de moins sur le prix final. Cette offre est valable sur toutes les couleurs.

Google Pixel Watch – Les points forts

La Pixel Watch est un premier essai transformé. Google a réussi à lui donner une vraie identité avec un design qui se démarque des concurrentes. Elle est agréable à porter mais aussi à utiliser.

L’interface est simple et Google l’a débarrassé de toutes les fonctions superflues pour la rendre plus intuitive. Si certaines fonctions santé et bien-être sont absentes, la Pixel Watch demeure polyvalente.

Elle va à l’essentiel et Fitbit lui offre son savoir-faire et son expérience en matière de sport et de santé. On regrettera juste sa faible autonomie qui impose une recharge quotidienne.

Dans l’ensemble, la Pixel Watch se montre convaincante et se présente comme une alternative aux ténors du secteurs.

