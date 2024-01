Le Google Pixel 8 Pro est à un prix qui rend heureux

Le Google Pixel 8 Pro s’offre une belle réduction de prix. Goûtez à la puissance de l’intelligence artificielle Google à prix réduit.

Les soldes d’hiver ne sont pas terminées et il est encore temps de profiter de bonnes affaires. Le Google Pixel 8 Pro n’est pas n’importe quel smartphone. Le Pixel 8 Pro est le fleuron de Google et en plus c’est un des appareils les plus avancés en matière d’intelligence artificielle.

Alors quand un bon plan se présente, on ne réfléchit pas, on court l’acheter.

Le Google Pixel 8 Pro avec 256Go de stockage passe de 1159€ à 1009€. Vous économisez 150€. Ça n’est pas négligeable surtout pour un smartphone de cette qualité. Cette promo est valable sur les modèles bleu, noir et porcelaine.

Le Pixel 8 Pro avec 128Go de stockage bénéficie également d’une baisse de prix. Le smartphone est vendu 879€ au lieu de 949€ sur le store Google. Vous économisez 70€.

Google Pixel 8 Pro – Les points forts

Le Pixel 8 Pro est un concentré d’innovations qui va au-delà du matériel. Il intègre un grand écran de 6,2 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz.

Outre l’évolution des caractéristiques techniques, le Pixel 8 Pro est propulsé par une puce Tensor G3 dopée à l’IA. Elle ouvre la porte à de nouvelles expériences. Ce processeur garantit des photos encore plus belles avec un post traitement amélioré.

Le smartphone se dote de nombreux modes. On citera la fonctionnalité Meilleur Prise qui combine plusieurs photos en une seule image pour que tout le monde soit à son avantage.

Google a également ajouté la gomme magique audio pour supprimer les bruits indésirables dans les vidéos. Grâce à l’IA vous pouvez également transformer des messages vocaux dans n’importe quelle application ou traduire instantanément des messages sans avoir besoin d’être connecté.

