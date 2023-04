Le realme 9 Pro vendu à un prix irrésistible

Le realme 9 Pro bénéficie actuellement d’une baisse de prix importante. N’attendez pas pour profiter de ce bon plan.

Le realme 9 Pro fait partie des smartphones avec un excellent rapport qualité / prix. Il est actuellement en promotion à seulement 229,99€ au lieu de 319,99€, soit une réduction de 28%. Vous réalisez ainsi une économie immédiate de 90€.

Le modèle concerné par cette promotion est le realme 9 Pro 6/128Go Sunrise Blue. Sa couleur qui reflète la lumière et sa coque scintillante, vous séduiront et vous ne pourrez plus le quitter des yeux.

Realme 9 Pro – Les points forts

Ce modèle dispose d’un écran de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec 6 niveaux différents.

Sous le capot, il embarque un processeur Snapdragon 695 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, extensible via microSD. Il vous permettra de profiter pleinement de vos applications et jeux préférés, sans ralentissement ni surchauffe.

Côté photo, il est équipé d’un module arrière avec 3 capteurs, dont un principal de 64MP, un ultra grand-angle de 8MP et un objectif Macro de 4MP. Il dispose également d’un capteur avant de 32 mégapixels, idéal pour vos selfies et appels vidéo.

Enfin, il bénéficie d’une batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide 33W, qui vous garantira une autonomie confortable d’environ 1,5 jour.

