Quels sont les secrets de Twitter pour réussir un tweet ?

Twitter dévoile son algorithme et par la même occasion les secrets pour réaliser le tweet parfait pour qu’il soit boosté et mis en avant.

Elon Musk l’avait promis lors du rachat de Twitter. Il voulait rendre public l’algorithme de Twitter. Celui-ci est donc désormais à la disposition de tous les petits curieux et surtout de ceux qui savent le déchiffrer.

Les programmeurs de toute la planète n’ont pas attendu longtemps avant de mettre leur nez au milieu des lignes de codes. Plusieurs d’entre eux ont décrypté l’algorithme et mis à jour les clés qui font que votre tweet sera un succès ou envoyé dans les limbes.

Quels sont les points à respecter pour que Twitter boost un tweet ?

Un grand nombre de données sont analysées avec plus ou moins d’importance. Le compte d’AndtonBT nous donne de précieuses infos sur le sujet. Le fait de mentionner une tendance ou une actualité aidera votre tweet à remonter.

Le ratio follower / following est également important. Il ne faut pas suivre trop de monde par rapport à votre nombre d’abonnés. Cela influe sur la réputation du compte comme l’ancienneté.

L’importance d’autres critères ont été quantifiés par certains explorateurs de la Matrice comme Peter Yang.

Twitter prend en compte plusieurs infos avec plus ou moins de poids pour mettre en avant votre tweet. Le plus important d’entre eux est le nombre de Like qu’obtient votre tweet avec une coefficient X30. Vient ensuite le nombre de Retweet avec un coefficient X20.

Le cercle de confiance est également prix en compte avec un indice X3. La certification Twitter Blue est également prise en compte avec une variable de X2 à X4.

Arrive ensuite, l’intégration d’une image ou d’une vidéo dans votre Tweet qui multiplie par deux sa portée. Les réponses à votre tweet ont peu d’impact avec seulement un indice X1.

Ce qu’il ne faut pas faire

Le code l’algorithme révèle par la même occasion les actions à proscrire sous peine de voir son tweet enterré.

Voici la liste de ce qu’il ne faut pas faire : un tweet avec seulement un lien ou un @, ne pas mettre de texte, être mis en Mute, être bloqué, Unfollow ou encore signalé comme spam. La multiplication des hashtags n’est pas non plus recommandée ou mettre des liens en dehors du cercle du média d’information.