Prime Day 2021 - Les bons plans Amazon à partir du 21 juin - IDBOOX

Amazon a annoncé le lancement mondial des Prime Day de l’été. Ces bons plans sont réservés aux membres Prime. On vous explique comment ça marche.

Prime Day ne sont réservés qu’aux membres Prime inscription 30 jours gratuits ici !

Quelle date pour Amazon Prime Day 2021 ?

Prime Day débutera le 21 juin à minuit et se terminera le mercredi 22 juin à 23h59 pour les membres Prime en France.

Quels produits en promo ?

Prime Day 2021 proposera des offres incontournables de grandes marques et plus d’un million d’offres de petites et moyennes entreprises vendant sur Amazon dans le monde entier.

On s’attend aussi à de belles promos sur la gamme de liseuses de livres numériques Kindle et Echo.

Et, dès aujourd’hui, les membres Prime peuvent accéder à des offres en avant-première, tous les jours jusqu’à Prime Day. Cliquez ici

Comment bénéficier de bons plans avant les bons plans ?

Amazon va investir plus de 85 millions d’euros pour favoriser le succès des petites et moyennes entreprises lors de Prime Day et jusqu’à la fin de l’année 2021.

Du 7 au 20 juin 2021, pour 10 € dépensés sur une sélection de produits disponibles sur la boutique des entreprises françaises d’Amazon.fr, les membres Prime recevront un bon d’achat de 10 € à dépenser pendant Prime Day.

Pour y accéder Cliquez ici

Pas encore membre Prime ? Comment faire pour bénéficier des bons plans ?

Prime Day s’adresse uniquement aux membres. Si vous n’êtes pas encore membre de ce programme, pas de problème.

Pour bénéficier de ces offres, vous pouvez débuter un essai gratuit de 30 jours qui vous permettra ainsi de participer à Prime Day. Cliquez ici

Nous relaierons les meilleurs bons plans dans la catégorie High-tech à suivre ici