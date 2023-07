Prime Day – La liseuse Kindle Scribe à prix fou !

Kindle Scribe le bloc-notes liseuse d’amazon baisse de prix pour Prime Day. Profitez de ce bon plan sur ce modèle haut de gamme !

Pas encore abonnés à Prime Cliquez ici 30 jours gratuits !

Kindle Scribe 16 GO passe à 294.99€ vous économisez 20% Cliquez ici

La version 32GO de Kindle Scribe passe à 329.99€ vous économisez 21% Cliquez ici

Le modèle 64GO passe à 354.99€ vous économisez 18% cliquez ici

Kindle Scribe c’est le modèle XL haut de gamme d’amazon. La liseuse permet de lire, d’écrire, de dessiner, d’annoter documents et livres. Elle a reçu 10 mises à jour récemment pour permettre une utilisation optimisée (lire notre article). Grâce à son stylet vous écrivez avec la sensation du papier.

Kindle Scribe est doté d’un écran e-ink. Ce dernier mesure 10,2 pouces et il possède une définition de 300ppp. Pour plus d’infos regarder notre vidéo ci-dessous.

Pour info toutes les liseuses Kindle sont en promo pour Prime Day Cliquez ici pour voir

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici