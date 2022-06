realme GT Neo 3 disponible les meilleures offres de prix

Le realme GT Neo 3 5G est disponible. Il y a des offres de lancement super intéressantes.

Lors de notre test, le realme GT Neo 3 a reçu la note de 8.5 /10 ce qui est excellent. Ce smartphone est sexy et efficace.

realme GT Neo 3 Quelques caractéristiques et une vidéo

Le realme GT NEO 3 est le premier smartphone au monde à proposer une charge Ultradart de 150W.

Il se place comme l’un des appareils les plus performants du marché avec une charge de 50% en 5 minutes. Le GT NEO 3 est le premier smartphone en Europe équipé de la plate-forme mobile Dimensity 8100 permettant d’améliorer l’efficacité du processeur et d’atteindre une vitesse impressionnante et stable de 90 images par seconde.

De plus, il est équipé d’une dalle AMOLED de 6.7 pouces avec une résolution Full HD +, ce qui fait de lui un appareil convenant également aux gamers et aux streamers.

Ce smartphone présente également un design inspiré par la course automobile, arborant le design Legend Racing avec des bandes à l’arrière du téléphone.

Le realme GT NEO 3 version 150W (12GO+256GO) est disponible avec une offre de lancement jusqu’au 22 juin, au prix de 649,99 euros (au lieu de 699,99 euros). Cliquez ici ou Cliquez ici

Prix et disponibilités du realme GT NEO 3 version 80W

realme GT NEO 3 version 80W (8GO+256GO) dès aujourd’hui et jusqu’au 22 juin au prix de 549,99 euros (au lieu de 699,99 euros) avec en plus des Buds Air 3 Nitro Blue offert. En blanc Cliquez ici en noir Cliquez ici