Samsung Galaxy A55 – Ce smartphone a quelque chose à vous dire

Samsung vient de lancer le Galaxy A55. Ce fleuron de la marque évolue. Il est à un prix intéressant et possède des caractéristiques musclées.

La nouvelle nouvelle référence milieu de gamme 5G est à 499€. Pour la version 128GO (Suivez ce lien pour l’acheter.).

Pour la version 256 GO Suivez ce lien pour l’acheter.

Ce nouveau smartphone, n’arrive pas seul. Vous recevez gratuitement, une paire d’écouteurs Galaxy Buds FE d’une valeur de 99€. Et il y a aussi une offre de reprise de votre ancien smartphone de 50€ même si l’écran est cassé.

Quelques infos du le Galaxy A55

Le Galaxy A55 adopte le même look épuré que les Galaxy S24. Le dos est en verre et les bords sont plats en métal brossé. Le smartphone est protégé contre les chocs et les rayures par du Gorilla Glass Victus+. Certifié IP68, il résiste même à l’eau.

La dalle passe de 6,4 pouces à 6,6 pouces. On reste sur une technologie Super AMOLED Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. La luminosité monte jusqu’à 1000nits.

L’Exynos 1380 cède la place à un Exynos 1480. Il dispose de 8gGo de RAM et 128Go de stockage. La capacité de la batterie reste à 5000mAh avec une recharge rapide 25W. Elle confère au Galaxy A55 une autonomie qui peut aller jusqu’à 2 jours.

L’appareil photo rassemble un capteur principal de 50MP avec un stabilisateur optique d’image, un ultra grand-angle de 12MP et un objectif Macro de 5MP.

Les ouvertures respectives sont de f1.8, f2.2 et f2.4. Il n’y a pas de changement par rapport au Galaxy A54. Samsung promet des clichés inratables même en basse luminosité. Les amateurs de Selfies pourront s’amuser avec un capteur de 32MP. Suivez ce lien pour acheter le Galaxy A55 5G.

Samsung en profite pour lancer en même le Galaxy A35 qui est également un smartphone 5G. Il bénéficie des mêmes offres. Le prix du Galaxy A35 est de 399€.

Suivez ce lien pour acheter le Galaxy A35.

