Samsung Galaxy A35 – Une fuite dévoile ses caractéristiques et c’est du lourd

Le Galaxy A35 est le prochain smartphone d’entrée de gamme de Samsung. La compagnie a décidé de frapper fort.

Une énorme fuite révèle toutes les infos sur le Samsung Galaxy A35. Le smartphone doit sortir dans le courant du mois de mars 2024 en même temps que la Galaxy A55. La fiche technique du smartphone a échappé à la vigilance de Samsung. Comme si cela ne suffisait pas, elle est accompagnée de rendus 3D.

La firme coréenne uniformise sa gamme de smartphone. Le Galaxy A35 reprend le design ascétique des autres appareils Galaxy comme le Galaxy A55 ou le la Galaxy S24. Le Galaxy A35 s’offre un écran de Super AMOLED Full HD+. C’est rare pour un smartphone d’entrée de gamme.

Cette dalle mesure 6,6 pouces et elle possède un taux de rafraichissement de 120Hz. Elle est encadrée par une bordure noire fine qui est presque symétrique.

Samsung Galaxy A35 – Une montée en gamme de ses caractéristiques

Le smartphone serait propulsé par un processeur Exynos 1380. Celui-ci serait accompagné par 6/8Go de RAM et 128/256Go de stockage. L’ensemble serait alimenté par une batterie de 5000mAh compatible avec la charge 25W.

On aperçoit sur la coque arrière une triple appareil photo. Sa composition semble classique mais solide. Ce module rassemble un capteur principal de de 50M (f/1.8), un ultra grand-angle de 8MP (f/2.2) et un objectif Macro de 5MP (f/2.4).

Le smartphone serait disponible en quatre couleurs : Lila, noir, bleu givré et jaune citron. Il mesure 8,2 mm d’épaisseur et pèse 209g. Certifié IP67, il résiste à l’eau et à la poussière.

