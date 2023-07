Samsung Galaxy S22 à 549€ et 1 chargeur rapide offert qui dit mieux ?

Le Samsung Galaxy S22 est toujours un excellent smartphone. Son prix baisse encore et cette offre devrait vous plaire !

Le Galaxy S22 128G0 passe à 549€ si vous utilisez le code SUMMER50 au moment du paiement en ligne saisissez le code et cliquez sur “Appliquer”. En plus de cette remise additionnelle, Samsung offre un chargeur rapide 25W d’une valeur de 19.90€. Cliquez ici pour cette excellente affaire !

Des infos sur le Samsung Galaxy S22

Le Galaxy S22 est équipé d’un écran Dynamic AMOLED 2x les plus lumineux jamais embarqués sur un smartphone Galaxy.

La technologie Vision Booster assure une luminosité et une visibilité optimales dans les conditions d’éclairage les plus extrêmes, tandis que le taux de rafraîchissement de 120Hz permet une fluidité de tous les instants.

Il embarque tout le savoir-faire Samsung en matière de photographie et vidéographie dans un système photo à 3 optiques.

Réalisez vos plus belles créations avec un capteur principal de 50MP, tandis qu’un capteur Ultra Grand Angle de 12MP et un téléobjectif de 10MP viendront couvrir vos nombreux besoins photo & vidéo. Cliquez ici pour acheter

