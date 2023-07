Samsung Galaxy S23 et Galaxy Watch 4 économisez 33% pour les soldes !

Le Samsung Galaxy S23 est en super promo pour les soldes. Le Pack comprenant le smartphone plus la montre Galaxy Watch4 40mm est proposé avec une remise de 33% .

Ce pack exceptionnel est à 799 euros au lieu de 1189, c’est une super affaire ! Cliquez ici pour en profiter. C’est une remise immédiate.

Le Galaxy S23 est un smartphone solide et performant. Le modèle proposé a 128 GO de stockage. Il est doté d’un écran de 6.1 pouces. Il a un triple capteur photo dont un en 50 MP en principal. Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques dans notre fiche ci-dessous.

La Galaxy Watch 4 Bluetooth est quant à elle une montre connectée design et compacte. Elle vous accompagne toutes la journée et c’est un coach santé indispensable ! Cliquez ici pour ce bon plan

