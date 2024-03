Samsung Galaxy S23 FE – Un prix aussi bas ça ne se voit pas tous les jours

Le prix du Galaxy S23 FE est tellement bas que même Samsung n’en revient pas.

Le Galaxy S23 FE est un smartphone milieu de gamme avec le savoir-faire et la qualité Samsung. Il dispose d’un écran AMOLED ultra lumineux, d’un appareil photo efficace de jour comme de nuit et un prix massacré, il n’en faut pas plus pour craquer.

Le Galaxy S23 FE est à 599€. Son prix d’origine est de 699€. Vous réalisez une économie immédiate de 100€. Une autre surprise vous attend puisqu’un chargeur 25W accompagne le smartphone. C’est de plus en plus rare chez Samsung.

Le modèle concerné par cette offre possède 8Go de RAM et 128Go de stockage. Noir, blanc, violet, vert, toutes les couleurs sont disponibles.

Galaxy S23 FE – Les points forts

Le Galaxy S23 FE est un smartphone avec des finitions soignées à la hauteur des smartphones haut de gamme de Samsung. Il intègre un bel écran AMOLED avec une luminosité de 1440nits et un appareil photo efficace de jour comme de nuit.

Son processeur puissant assure face au jeux 3D les plus gourmands. Le Galaxy S23 FE offre dans l’ensemble une expérience équilibrée et polyvalente. Le Galaxy S23 FE ne craint ni l’eau ni la poussière. Il est en plus certifié IP68.

Samsung Galaxy S23 FE – La fiche technique complète