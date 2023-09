Samsung Galaxy S23 – Un prix bas qui pique les yeux

Le Samsung Galaxy S23 est à un prix qui pique les yeux. N’attendez pas pour en profiter. Le Galaxy S23 est la bonne affaire du moment.

Compact et puissant, le smartphone de Samsung s’offre une belle réduction de prix. Nous vous rappelons qu’il tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 comme le Galaxy S23 Ultra.

Le Samsung Galaxy S23 avec 128Go de stockage est vendu à seulement 699€ au lieu de 959€. Vous économisez 27% soit 260€ de réduction immédiate. Cette offre est volable uniquement sur le modèle Lavande.

Cette promotion ne s’arrête pas là. Samsung a pris l’habitude de ne plus livrer le chargeur avec ses smartphones. Avec cette offre ne vous souciez plus du chargeur, il est offert avec l’appareil. Pour 699€, vous repartez avec le Galaxy S23 et son chargeur 25W.

Le Galaxy S22 Ultra est également en promo à seulement 969€ au lieu de 1259€.

Samsung Galaxy S23 – Les points forts

Le Galaxy S23 adopte un format compact qu’on adore avoir dans la poche. Il pèse seulement 167g et il mesure : 146,3 x 70,9 x 7,6mm. Le smartphone arbore un écran de 6,1 pouces AMOLED avec un taux de rafraichissement adaptatif de 120Hz.

Le Galaxy S23 tourne avec un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 accompagné de 8Go de RAM DDR5.

Du côté de la photo, il arbore à l’arrière un capteur principal 50MP avec OIS, un ultra grand-angle de 12MP et un téléobjectif de 10MP.

Sa batterie de 3900mAh lui confère une autonomie de plus d’une journée. En prime il est certifié IP68.

