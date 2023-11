Single Day – 5 vraies promos qui vont vous retourner la tête

C’est Noël avant l’heure. Découvrez notre sélection des cinq bons plans incontournables de cette semaine pré Black Friday.

Xiaomi 13T, Google Pixel 7a, Honor 90, OnePlus 10 Pro, Nothing Phone (1), Xiaomi Pad 5, voici une semaine de promotions complètement folles. Le site devance le Black Friday avec des baisses de prix à la chaine.

Vous avez l’embarras du choix et des marques. Les prix sont sacrifiés et il va être difficile de résister.

La durée de ses offres est variable. En majorité, ces réductions sont valables jusqu’au 18/11/2023. Il ne faut donc pas hésiter trop longtemps.

N’oubliez pas d’entrer le code promo AEFR50 réservé à la France avant de valider votre achat pour bénéficier des réductions. Suivez ce lien pour voir toutes les promotions.

Xiaomi 13T

Le Xiaomi 13T 12/256Go de couleur noir est vendu à 409€ mais vous bénéficiez d’une réduction de 50€. Le Xiaomi 13T vous revient au final 359€ avec le code AEFR50. La promo est valable jusqu’au 17/11/2023.

Suivez ce lien pour l’acheter.

OnePlus 10 Pro

Le OnePlus 10 Pro s’invite dans cette farandole de promos. Le OnePlus 10 Pro noir équipé de 8/128Go de mémoire est à 459€ mais avec le code AEFR50, il passe à 409€. La promo est valable jusqu’au 18/11/2023. Suivez ce lien pour l’acheter.

Honor 90

Le Honor 90 avec la très belle coque verte et 8/256Go de stockage est en en promotion. Le prix annoncé est de 400€ mais vous devez enlever 10€ de coupons plus 50€ avec le code AEFR50. Au final vous ne le payez plus que 340€.

Suivez ce line pour acheter.

Google Pixel 7 et Google Pixel 7a

Si vous cherchez de très bons smartphones pour la photo et faciles à utiliser, les Google Pixel 7 et Google Pixel 7a sont faits pour vous. Le Google Pixel 7a blanc doté de 8/128Go de mémoire est vendu 389€. Son prix passe à 339€ avec le AEFR50. Vous bénéficiez d’une réduction immédiate de 50€ avec ce code.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Vous pouvez également opter pour le Google Pixel 7 8/128Go. Le prix du modèle vert passe de 449€ à 399€. Vous économisez 50€ avec le code AEFR50.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Nothing Phone (1)

Le très beau et original Nothing Phone (1) voit son prix s’effondrer pendant cette semaine pré-Black Friday. Le Nothing Phone (1) noir avec 8/256Go de stockage est à 339€ mais avec le code AEFR50, son prix passe sous la barre des 300€. Le Nothing Phone (1) est à seulement 289€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici