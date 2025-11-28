Apple Airpods 4 à moins de 95€ Mesdames Messieurs pour Black Friday !

Les Apple Airpods 4 battent un record pour le prix ! Ces écouteurs sont à moins de 95 euros ! Ne tardez pas les stocks sont limités pour Black Friday !
Les Airpods 4 sont affichés en promo à 109€, c’est déjà un bon plan. Mais avec le code 15DES129 à saisir dès la mise au panier, ils ne coûteront au final que 94 euros ! Suivez ce lien pour les acheter !
Apple Airpods 4 quelques infos
Apple a modifié la forme des AirPods 4 pour les rendre encore plus confortables à porter. La compagnie a aussi amélioré la qualité du son. Les écouteurs embarquent un nouveau système acoustique qui transforme l’expérience sonore. Ils diffusent un son spatial personnalisé qui suit les mouvements de la tête.
Le boitier est léger Il devient et compact. La batterie n’est pas sacrifiée pour autant. Avec ce boitier, les AirPods 4 offrent une autonomie de 30 heures d’écoute. Il se recharge via un port USB-C ou sans fil pour le modèle ANC.
Les AirPods 4 existent aussi dans une version avec ANC. C’est la première fois que les AirPods intègrent un système de réduction de bruit active. L’ANC était autrefois réservé aux AirPods Pro. Avec le modèle ANC, vous allez pouvoir vous isoler du bruit et profiter pleinement de votre musique ou vous débarrasser des bruits de fond pendant les appels.
Le système de réduction de bruit active propose un mode transparence et un mode adaptatif. Le premier permet d’entendre les bruits autour de vous quand vous marchez dans la rue ou que vous parlez à quelqu’un.
Les écouteurs seuls ont une autonomie de 4 heures avec l’ANC activé. Le boitier gagne également un petit haut-parleur pour le retrouver facilement. Suivez ce lien pour les acheter !
