Apple Watch SE – Le Black Friday ne lui fait pas de cadeau et écrase son prix

Le Black Friday fait fondre le prix de l’Apple Watch SE. Vous trouverez difficilement une montre connectée Apple à ce prix.
Si vous n’avez pas encore votre Apple Watch, c’est le bon moment pour sauter le pas. Le Black Friday écrase le prix de l’Apple Watch SE 2ème génération.
Le prix de la montre connectée d’Apple passe sous les 180€ pendant quelques jours. Le modèle concerné par cette offre possède un boîtier Lumière Stellaire et un bracelet vert Loop.
Cette Apple Watch SE 40 mm est vendue 179€ au lieu de 199€. Vous économisez 20€ grâce au Black Friday.
Ne passez pas à côté des autres bonnes affaires Apple de ce Black Friday. Les AirPods 4 avec ou sans réduction de bruit sont aussi en promotion. Les AirPods 4 sans ANC sont affichés à 109€.
Le prix de l’iPad Air 11 de 128 Go de stockage passe à 539,10€ au lieu de 599€. Vous réalisez une économie immédiate de plus de 59€.
Les AirPods 4 avec ANC sont au prix de 169€.
Les 4 Apple AirTags sont vendus à 89€ au lieu de 99€. Vous économisez 10€ grâce au Black Friday.
Apple Watch SE – Les points forts
La Watch SE offre un rapport qualité prix inégalé. Envoyez un message, prenez un appel, écoutez de la musique et des podcasts, utilisez Siri, elle sait tout faire comme les grandes
L’Apple Watch SE sait aussi prendre soin de vous en recueillant des données précises sur votre santé, en recevant notamment des notifications en cas d’arythmie ou de fréquence cardiaque anormalement élevée ou faible.
Cette montre connectée veille également à votre sécurité avec des fonctionnalités comme Détection des accidents ou détection des chutes et de données d’entraînement améliorées.
L’Apple Watch SE vous accompagne aussi dans la pratique de sports diverses. L’application Exercice vous propose de multiples façons de vous entraîner et vous fournit des données avancées pour en savoir plus sur vos performances. Résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres, elle est aussi adaptée à la natation.
