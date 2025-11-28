Acer massacre les prix de ses ordinateurs gaming et laptop pour Black Friday

Acer, décide de vous faire plaisir pour Black Friday avec des bons plans dans toutes les catégories de produits !
Le Nitro V 15 ANV15‑52‑779Q
Il est conçu pour offrir des performances gaming de haut niveau. Propulsé par un processeur Intel® Core™ i7‑14700HX et une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4060, il garantit une expérience de jeu fluide et réactive, même sur les titres les plus gourmands. Son écran IPS de 15,6 pouces Full HD 144 Hz assure une immersion totale avec des images précises et contrastées. Avec 16 Go de RAM DDR5 et un SSD PCIe NVMe de 512 Go, le Nitro V 15 est un choix idéal pour les gamers exigeants.
Nitro V 15 ANV15-52-779Q est à 1099,99 € au lieu de 1599,00 € soit une réduction de 500€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Aspire 14 AI
L’Acer Aspire 14 AI A14‑52M Copilot+ Intel® Core™ combine élégance, performance et intelligence artificielle pour une expérience utilisateur nouvelle génération. Équipé d’un processeur Intel® Core™ Ultra avec NPU dédié à l’IA, il optimise la réactivité, la gestion de l’énergie et la sécurité tout en s’adaptant à vos usages quotidiens. Son écran IPS WUXGA de 14 pouces offre un affichage net et confortable.
Avec jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5X et un SSD rapide de 1 To, l’Aspire 14 AI allie productivité et fluidité sous Windows 11 Home. Le tout est dans un châssis fin et moderne pensé pour la mobilité.
Acer Aspire 14 AI A14-52M est à 699,00€ au lieu de 799,00€, soit une réduction de 100€. Avec le code CP50 vous bénéficiez de 50€ de remise supplémentaire jusqu’au 1er décembre. Suivez ce lien pour l’acheter.
Les autres bons plans Acer
Predator Helios Neo 16 (PHN16-73) – Noir au prix de 1699 € au lieu de 2 199 € soit une réduction de 500 euros lien de l’offre. Avec le code BONUS vous avez une remise supplémentaire.
Le Predator Helios Neo 18 (PHN18-72) – Noir au prix de 2 739 € au lieu de 3 299 € soit une réduction de 500€. Lien de l’offre. Avec le code BONUS vous avez une remise supplémentaire.
Enfin, Predator Helios Neo 18 AI Windows 11, Intel Core Ultra 9, écran 18″ WQXGA 240Hz, 64Go RAM, RTX 5070Ti au prix de 2799,00 € au lieu de 3299,00 € soit une réduction de 500€. Lien de l’offre. Avec le code BONUS vous avez une remise supplémentaire.