French Days – Le prix du Samsung Galaxy S26 Ultra ne résiste pas

Les French Days s’attaquent au prix du Samsung Galaxy S26 Ultra. C’est une alerte « super bon plan ».
On ne présente plus le Galaxy S26 Ultra, le dernier flagship de Samsung avec son fameux écran Privacy Display. Grâce aux French Days, son prix diminue fortement.
Le Galaxy S26 Ultra, équipé de 512 Go de stockage, est vendu 1 329 € au lieu de 1 669 € lors de sa sortie.
Vous réalisez une économie de 340 €, soit 20 % de moins sur le prix de départ. Cette promotion concerne uniquement le modèle noir. Un chargeur de 25W vous est offert en cadeau.
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Samsung Galaxy S26 Ultra – La fiche technique complète
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|Ecran
|6,9 pouces Dynamic AMOLED 2X (120Hz) – Corning Gorilla Armor 2
|Définition
|3120 x 1440 pixels (QHD+) – HDR10+
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (2x 4.74 GHz Oryon V3, 6x 3.62 GHz)
|RAM
|12 / 16 Go
|Stockage
|256 Go / 512 Go / 1 To
|Mises à jour
|7 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|200 MP (f/1.4 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6μm, Multidirectional PDAF, OIS) + Périscope 50 MP (Zoom 5x, f/2.9, 111mm, 1/2.52″, 0.7μm, PDAF, OIS) + Ultra-large 50 MP (/1.9, 120°, 1/2.5″, 0.7μm, Dual-Pixel PDAF, Super Steady Video) + Téléobjectif 10 MP (f/ 2.4 Zoom 3x, 1/3.94″, PDAF, OIS) – vidéo 8K@24/30fps
|Caméras frontales
|12 MP (f/2.2) Dual-Pixel PDAF – Vidéo 4K/60ims
|Etanchéité
|Certifié IP68 (résistance eau et poussière)
|Batterie
|50000 mAh
|Vitesse de charge
|Filaire 60W, recharge sans fil
|SIM
|Oui (Nano SIM / eSIM)
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4, NFC, USB-C, Satellite (GPS, GLONASS, Galileo)
|Audio
|Haut-parleurs stéréo
|OS
|Android 16 – One UI 8.5
|Dimensions / poids
|163,6 x 78,1 x 7,9 mm – 214 g