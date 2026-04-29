French Days – Le prix du Samsung Galaxy S26 Ultra ne résiste pas

Par / 29/04/2026 / Bon Plan, french days, Galaxy S26 Ultra, Samsung

Les French Days s’attaquent au prix du Samsung Galaxy S26 Ultra. C’est une alerte « super bon plan »

On ne présente plus le Galaxy S26 Ultra, le dernier flagship de Samsung avec son fameux écran Privacy Display. Grâce aux French Days, son prix diminue fortement.

Baisse de prix sur le Samsung Galaxy S26 Ultra pendant les French Days

Le Galaxy S26 Ultra, équipé de 512 Go de stockage, est vendu 1 329 € au lieu de 1 669 € lors de sa sortie.

Vous réalisez une économie de 340 €, soit 20 % de moins sur le prix de départ. Cette promotion concerne uniquement le modèle noir. Un chargeur de 25W vous est offert en cadeau.
Suivez ce lien pour l’acheter.

Samsung Galaxy S26 Ultra – La fiche technique complète

  Samsung Galaxy S26 Ultra
Ecran 6,9 pouces Dynamic AMOLED 2X (120Hz) – Corning Gorilla Armor 2
Définition 3120 x 1440 pixels (QHD+) – HDR10+
Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (2x 4.74 GHz Oryon V3, 6x 3.62 GHz)
RAM 12 / 16 Go 
Stockage 256 Go / 512 Go / 1 To
Mises à jour  7 ans OS et sécurité
Caméras arrières 200 MP (f/1.4 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6μm, Multidirectional PDAF, OIS) + Périscope 50 MP (Zoom 5x, f/2.9, 111mm, 1/2.52″, 0.7μm, PDAF, OIS) + Ultra-large 50 MP (/1.9, 120°, 1/2.5″, 0.7μm, Dual-Pixel PDAF, Super Steady Video) + Téléobjectif 10 MP (f/ 2.4 Zoom 3x, 1/3.94″, PDAF, OIS) – vidéo 8K@24/30fps
Caméras frontales 12 MP (f/2.2) Dual-Pixel PDAF – Vidéo 4K/60ims
Etanchéité Certifié IP68 (résistance eau et poussière)
Batterie 50000 mAh
Vitesse de charge  Filaire 60W, recharge sans fil
SIM Oui (Nano SIM / eSIM)
Lecteur empreintes Sous l’écran
Connectivité Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4, NFC, USB-C, Satellite (GPS, GLONASS, Galileo)
Audio Haut-parleurs stéréo
OS Android 16 – One UI 8.5
Dimensions / poids 163,6 x 78,1 x 7,9 mm – 214 g

 

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Retour en haut